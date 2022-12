Mujer denuncia brutal golpiza de su padrastro fiscal, quien responde en vivo

fiesta en Santa Marta.

Pacheco relata que una discusión conyugal terminó con una agresión en el piso y en todo su cuerpo, “si mi mamá no se mete este señor me mata y me tira por las escaleras”.

La joven afirma que su madre, sus hermanas, vecinos y porteros del conjunto son testigos del incidente que ya fue denunciado penalmente ante una Unidad de Reacción Inmediata y certificado por Medicina Legal, donde le dieron incapacidad.

Pacheco asegura que Miranda trataba a su familia como “si fuéramos delincuentes” y que durante la agresión le propinó seis golpes con la mano en la cara, “me partió la cien y me alcanzó a hacer una raja en la cabeza”, comentó.

Silvia también manifestó que su madre trató de impedir que la denuncia se fuera pública por temor a que Miranda perdiera su trabajo y su familia la estabilidad económica. “Mi mamá se puso del lado de él porque no quise hacerle caso”, dijo la joven.

En los micrófonos de Blu Radio, Miranda no quiso responder si había agredido a Pacheco y solo atinó a decir que las investigaciones dictarán la verdad. “Los hechos no sucedieron como está diciendo la joven Silvia. El hecho de que haya un resultado no significa que haya una situación premeditada de parte mía, estoy protegiendo el derecho de mi hija menor de edad que fue agredida”, aseveró.

Miranda expresó además que su condición de fiscal no le da un carácter especial al caso pues es un “ciudadano normal” y que emprenderá también acciones legales contra la mujer que agredió.

Sobre las declaraciones de Miranda, Silvia lamentó que su hermanastra se preste para justificar la agresión e insistió en que el hombre “siempre es así de agresivo”.