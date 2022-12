Mujer denuncia que delincuentes le robaron el pelo en Bogotá

Una mujer de 22 años, que trabaja en un call center en Bogotá denunció que dos mujeres la abordaron y para robarle el pelo.



La joven asegura que el hecho se presentó en momentos en que llegaba a su casa, ubicada en el sector de La Igualdad, localidad de Kennedy.



Según afirma, dos mujeres con cuchillo y tijeras en mano la intimidaron para que se dejara cortar el cabello.



“Salí del trabajo a mi casa y antes de llegar se bajan dos señoras de un carro blanco con vidrios polarizados, una de ellas morena, de pelo rojo, me arrincona y me dice no grite y la otra mientras tanto me cortó el pelo”, dijo la víctima a BLU Radio.



Dice la Policía que el cabello probablemente fue hurtado para venderlo.