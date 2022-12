Mujer denuncia que fue víctima de abuso sexual en un bus de Metrolínea

Llena de miedo y con la denuncia en sus manos, una joven de 22 años relató cómo un hombre la amenazó con un cuchillo para tocar sus partes íntimas dentro de un bus de Metrolínea en el área metropolitana de Bucaramanga.

La joven, quien pidió reserva de su identidad, contó que había tomado la ruta que la llevaba desde Piedecuesta hasta Cabecera, cuando el hombre se le acercó y la intimidó.

Publicidad

“Me dice que no te vayas a mover, no vayas a llorar, no vayas a gritar, no vaya hacer absolutamente nada, en ese momento como que me quedé pasmada y el hombre empezó a tocar mis partes íntimas, a tocar mi pecho, mis glúteos y pues nadie se dio cuenta, o aparentemente nadie hizo nada”, aseguró la víctima.

Por temor a salir lesionada, la joven enfatizó que no pidió ayuda hasta que otra mujer la auxilió.

“Eso duro alrededor de 10 a 20 minutos llegué a una estación, una mujer que se percató de lo que había sucedido, me haló del brazo y me sacó del bus”, añadió.

En el último mes la Policía recibió cuatro denuncias por acoso sexual dentro de los articulados, donde los hombres fueron sorprendidos grabando y tocando las partes íntimas de varias pasajeras.

Publicidad

“Estamos ingresando a algunos buses hombres y mujeres policías de inteligencia lo que nos ha permitido identificar en las últimas semanas a cuatro delincuentes que hemos llevado a la justicia”, informó el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Por ahora no se ha podido identificar al agresor. La víctima denunció que cuando advirtió lo que pasó, las autoridades no fueron diligentes con su caso.

Publicidad

“Empezó a tocar mis senos y mis glúteos”: joven fue agredida sexualmente en bus de Metrolínea - https://t.co/8ZM3YPshjl pic.twitter.com/df1BnBFleU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 5, 2019