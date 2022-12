Mujer denuncia que la intentaron robar con extraña sustancia en supermercado de Cali

Una familia caleña realizó una grave denuncia en la mañana de este martes. Afirman que delincuentes trataron de robar a una mujer que se encontraba mercando junto a su bebé de 11 meses en un supermercado del norte de la ciudad.

La denuncia la hace Pamela Ospina, quien se encontraba con su niña recorriendo los pasillos del lugar cuando, según afirma, se le acercó una señora con un joven que le habrían echado una sustancia química.

“La señora se me aproximó por el lado izquierdo y el muchacho por detrás de mi bebé y yo, justo ahí me pregunta que si yo ‘sabía de temas de salud’ y fue ahí cuando me sentí mareada, como trabada”, dijo Pamela.

“Cuando me comencé a sentir peor le dije: ‘vos me vas a robar’, y luego arranqué a caminar más rápido”, agregó.

Por su parte, Alex Montes, esposo de la mujer, aseguró que Pamela intentó denunciar, pero los supervisores del establecimiento le recomendaron no hacerlo y que “ellos solucionaban”.

“Pasado eso ella puso la queja ante el almacén, habló con el supervisor y el mismo supervisor le dijo que, de manera coincidencial, días antes habían puesto una queja similar”, indicó Alex.

“Ella pidió que le dejaran denunciar, que quería llamar a las autoridades, pero los supervisores le dijeron que no y que eso ya estaba en manos de ellos”, agregó.

No obstante, la familia Ospina Montes señaló que se comunicaron con la Sijin quienes señalaron que en el transcurso de esta semana iniciarán las investigaciones de lo ocurrido.

Escuche la nota aquí:

