Mujer exige atención médica para su hijo encadenándose a sede de la Policía

Sierra ya se había encadenado a la sede de Sanidad de la entidad con el mismo propósito, pero asegura que no le han cumplido con las promesas establecidas.



“Ya estoy cansada de las mentiras, de las falsas promesas, hace unos meses traje a Samuel porque estaba mal, lo traje cinco veces y lo devolvieron a casa, a las sexta vez se detectó que tenía una meningitis”, indicó la madre del menor. (Lea también: Madres comunitarias protestan por “crisis humanitaria” en el programa )



Así mismo, esta mujer denunció agresiones por parte de los patrulleros y aseguró que le quitaron las fotos de sus hios y le rompieron “a las malas” las cadenas con las que protestaba. Lea también: La profunda crisis en torno a la atención de los niños en Colombia )



“Los patrulleros me agredieron, me quitaron las cadenas a las malas y me quitaron las fotos de mis hijos”, dijo esta madre y le exigió al director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, que le cumpla con la cita que habían acordado. (Lea también: Más de 200 estudiantes intoxicados por alimentos en mal estado en Arauca )



“Por favor general Nieto, usted que me citó a las 8 de la mañana por qué no cumplió, por que juegan con los derechos de los niños”, concluyó la mujer.



Por su parte, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional emitió un comunicado en el que señala que Samuel “ha sido atendido de manera oportuna en el marco de las posibilidades médicas de su caso”.



Este es el comunicado emitido por la Policía:



1. El niño SAMUEL FELIPE VACCA SIERRA, nació con prematurez, de 31 semanas y 1000 gramos de peso, producto de un embarazo gemelar.



2. Ha sido atendido de manera oportuna en el marco de las posibilidades médicas de su caso. El niño al nacer presentó hidrocefalia e hipoxia. Ha recibido atención médica desde el primer día de vida, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central, con ventilación mecánica.



3. La enfermedad que padece le ha dejado secuelas de parálisis cerebral (tipo cuadriparesia espástica con componente distónico y epilepsia focal), por ende, presenta alteraciones en el neurodesarrollo y dificultades desde el punto de vista nutricional, requiriendo alimentación a través de gastrostomía.



4. Ha sido sometido a 20 cirugías especializadas para el manejo de la hidrocefalia, con sonda de derivación ventriculoperitoneal.



5. El pasado 16 de marzo de 2016 le fue suministrada una silla de ruedas ortopédica. De igual forma, en lo corrido del año 2016, ha sido atendido en 42 ocasiones por los especialistas médicos del servicio de sanidad. Así mismo, ha sido atendido medicamente durante el tratamiento en 996 ocasiones.



6. El paciente cuenta con servicio médico domiciliario, en especialidades de medicina, enfermería, fonoaudiología, terapia física y respiratoria, dos veces por semana. Tiene además asignado un servicio de enfermería 12 horas al día.



7. La Dirección de Sanidad seguirá garantizando la atención médica del paciente de acuerdo a las necesidades especiales de su caso.