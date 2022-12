Mujer fue atacada con un bisturí por habitante de calle al sur de Bogotá

Una mujer de 35 años que atiende un local comercial en el sector de Bosa, al sur de Bogotá, relató que un habitante de calle ingresó a su sitio de trabajo y la amenazó con un bisturí.

Dice ella que el hombre la quería secuestrar. “Yo estaba en el local, entró de un momento a otro, me tomó del brazo y me mostró el bisturí, me dijo que era un secuestro”, señaló la víctima.

La mujer no fue herida de gravedad, sin embargo a esta hora recibe atención psicológica. La Policía asegura que el hombre sufre de trastornos mentales.