Mujer que posó sin ropa en páramo de Santurbán defiende su “desnudo artístico”

Desde hace unos días el nombre de Tatiana Reyes es uno de los más mencionados en Santander, luego de que la mujer recibiera múltiples críticas por varios sectores del departamento tras publicar varias fotografías posando completamente desnuda en una de las lagunas protegidas del páramo de Santurbán.

Tatiana, que aparece en su cuenta de Instagram como @melocotona_reyes y quien se declara abiertamente amante del nudismo, defendió sus fotografías sin ropa en el protegido ecosistema, luego de conocerse que recibirá una multa por parte de la Policía de Santander.

“Me quieren imponer injustamente una multa por hacer un desnudo artístico, no por ingresar a la laguna”, aseguró la mujer en su cuenta de Instagram.

“Esto fue lo que me dijo la Policía cuando me acerqué al comando de Santander: "en el lugar no hay señalización que indique que esté prohibido el ingreso a la laguna", "y que yo no he generado ningún tipo de contaminación", todo lo contrario, siempre buscamos proteger y respetar naturaleza”, agregó en la red social.



Cabe señalar que, a través de un video, el comandante de la Policía en Santander, coronel Carlos Cabrera, informó que la mujer deberá responder por exhibirse en el protegido lugar.

“Este hecho generó indignación en la población del sector y en todo el departamento de Santander (…) Se le aplicará una medida correctiva de acuerdo con el Código de Policía por comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas con las personas, además, por realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”, dijo el coronel Cabrera.



#Atención Policía de Santander busca a la joven ambientalista que posó desnuda dentro de una laguna en el páramo de Santurbán. La mujer recibiría una sanción económica. Esta es la historia completa → https://t.co/a7niZjjpWN #VocesySonidos pic.twitter.com/8UiX14wSBj — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 23, 2019