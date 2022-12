Mujer que secuestró bebé en Bogotá dice que está arrepentida

con Blu Radio, no supo explicar porque rapto a la menor pero pidió disculpas.

Publicidad

“Si estoy arrepentida igual fue lo que me impuso y no, yo no quería hacerle daño ni a ella ni a la mama ni al papa ni a la niña. Nada tenerlo ahí en la casa pero nada más, yo no lo quería hace daño. Que me perdone, que perdoné por todo lo malo que hice y la verdad es que tampoco puedo decir más nada”, dijo.

Isaura podrá pagar hasta 21 años de cárcel por los hechos ya que está acusada por el delito de secuestro simple agravado.