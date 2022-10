Murió el famoso director de cine Mike Nichols

Mike Nichols, ganador de un Óscar como director de "El graduado" (1967) falleció a los 83 años, según informó la cadena estadounidense ABC News, donde trabajaba su esposa.

Publicidad

"Fue un auténtico visionario que obtuvo los mayores honores en las artes por su trabajo como director, guionista, productor y cómico, uno de los pocos distinguidos con el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony a lo largo de su vida", destacó el presidente de ABC News, James Goldston, durante la lectura del comunicadoanuncio televisado.

Publicidad

Nichols estuvo nominado a los Oscar al mejor director en otras tres ocasiones: por "¿Quien teme a Virginia Wolf" ("Who's Afraid of Virginia Woolf?", 1966), "Silkwood" (1983) y "Armas de mujer" ("Working Girl", 1988).

Publicidad

Nacido en Berlín en 1931, Nichols se trasladó a Estados Unidos, junto con sus padres, cuando tenía 7 años y su familia escapaba de la Alemania nazi.

Graduado en la Walden School de Nueva York, su dedicación al teatro comenzó a principios de los 50 en la Universidad de Chicago, donde al mismo tiempo que estudiaba Medicina, se unió a un grupo cómico liderado por Elaine May.

Publicidad

Su carrera como director de teatro se forjó a golpe de éxitos en Broadway como "Barefoot in the Park", "The Odd Couple" o "Who's Afraid of Virginia Woolf?".

Publicidad

Sus últimos trabajos para el cine fueron "La guerra de Charlie Wilson" ("Charlie Wilson's War", 2007), con Tom Hanks, Julia Roberts y Philip Seymour Hoffman, y "Closer" (2004), con Natalie Portman, Jude Law y Clive Owen.

Su último Tony lo obtuvo hace dos años por su revisión de "Death

of a Salesman" de Arthur Miller. EFE