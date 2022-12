Murió niña de 11 años que cayó de puente peatonal en mal estado

Hay consternación entre la comunidad de Silvania y Fusgasugá, en Cundinamarca, luego de que una niña de se cayera por un hueco descubierto en uno de los puentes que comunican a ambos municipios.



La víctima, una menor de 11 años, el hueco en el puente ya había sido denunciado por la comunidad a las Alcaldías municipales pero no se había solucionado (Lea también:



La niña no se percató del hueco y siguió derecho por este hasta caer en la carretera.



Las autoridades iniciaron las investigaciones respectivas para poder establecer responsabilidades y evaluar posibles negligencias.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Reiniciará la búsqueda del cuerpo de la joven que fue arrastrada por un arroyo en medio de un torrencial aguacero en Barranquilla.



-La Defensoría del Pueblo le pidió a la Cancillería que inicie una investigación para esclarecer lo ocurrido con una supuesta incursión irregular de la guardia venezolana en jurisdicción del municipio de Tubú, en Norte de Santander, para detener a dos jóvenes.



-Luego de que el dólar cerrara en la última jornada a más de 2 mil 800 pesos, analistas no descartan que la divisa escale hacia los 3 mil pesos en el transcurso de los próximos meses. Dicen los expertos que el precio del dólar ha sido jalonado principalmente por la caída en el precio internacional del petróleo.



-Será trasladado a la cárcel Modelo de Bogotá, el hombre investigado por el asesinato de dos policías en Soacha, Cundinamarca. En la audiencia el sujeto no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por homicidio agravado y porte ilegal de armas.



-La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confirmó que no hubo afectaciones tras el sismo de 4.2 grados de magnitud que se presentó esta madrugada con epicentro en la ciudad de Villavicencio.



-Fueron judicializadas las cuatro personas que intentaron robar a un taxista en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá, quienes además le destruyeron los vidrios del vehículo. Continúan detenidos en la URI de Molinos.



-El director de la Protección Civil de Venezuela, Luis Díaz Curbelo, desmintió que haya alerta de tsunami para el vecino país Caribe luego de los movimientos sísmicos que se presentaran en la isla de Granada.



-En Estados Unidos hay dificultades en la operación en el aeropuerto La Guardia de Nueva York.



-Científicos aseguran que al hombre le tardaría cerca de 14 millones de años llegar al planeta Kepler 452-b que tiene condiciones similares a la tierra y que fue descubierto a través de un poderoso telescopio de la NASA.



-La Comisión Europea dio luz verde a uno de los negocios del año en Europa. Nokia recibió el aval para comprar al grupo francés Alcatel-Lucent, al considerar la adquisición no traerá problemas de competencia en el sector de las telecomunicaciones.



-Sin James Rodríguez, el Real Madrid venció al Manchester City 4 goles a 1 en un partido de pretemporada que se jugó en Australia. Cristiano Ronaldo fue sustituido y salió con algunas molestias físicas.



-Se confirmó que en agosto habrá reunión entre los dirigentes de la FIFA y los principales patrocinadores del fútbol, quienes están preocupados por el reciente escándalo de corrupción.