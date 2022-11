Nadie afirma que si deja de llamarse Fosyga, recursos no se desviarán: pacientes

Denis Silva, presidente de la Asociación de Pacientes Colombia Saludable, aseguró a Blu Radio que eliminar el Fosyga va en contravía de la Ley Estatutaria de Salud. Además manifestó que lo importante es que no se desvíen los recursos del sector.



“Nadie nos va a garantizar que se deja de llamarse Fosyga los recursos no se van a desviar”, dijo Silva.



Agregó que “el tema no es cambiar de nombre para generar mayor rentabilidad para unos pocos, el tema es que se generen los controles para que los recursos de la salud no se desvíen”.