Nadie compró el billete con el número de reseña de Uribe en Bucaramanga

Por: Redacción Digital BLU Radio

El número inicial de reseña de preso del expresidente Álvaro Uribe 1087 que se hizo famoso porque había salido en la Lotería del Valle y había sido vendido en Bucaramanga, finalmente no fue comprado por ningún ciudadano debido a la bajas ventas que hay por la pandemida del COVID-19.

La información la confirmó uno de los mayores distribuidores de loterías de Santander, William Acosta, quien aclaró que el número estuvo en la calle pero no se vendió.

Publicidad

“Estuvo en la calle, es verdad, pero no se vendió, fue devuelto, osea que no hubo comprador debido a las bajas ventas y es que la mayoría de las ventas de nosotros se hacen sobre la calle 35, en el paseo del comercio, y en estos momentos como ustedes saben esta semana empezó lo del pico y cédula para poder entrar a un sector del centro que es donde más vendemos, entonces las ventas se bajaron de un 50% a un 30% porque no hay circulación de público para comprar”, explicó Acosta.

Publicidad

Resultado del premio Mayor de la Lotería del Valle Sorteo 4548 del 12 de Agosto del 2020

1087 De la serie 033. Despachado a la Ciudad de #Bucaramanga.

Ver Resultados: https://t.co/cXHygo5msk. pic.twitter.com/hOlLCkDi0L — Lotería del Valle ® (@LoteriadelValle) August 13, 2020

Publicidad

De igual forma el gerente de distribución de loterías de Santander aclaró que la Lotería del Valle tiene muy bajas ventas en esta región, un fenómeno que se empezó a presentarse hace varios años debido a la llegada con fuerza de la Lotería de Manizales que acaparó el mercado.

Así mismo William Acosta explicó que los números de personajes como Diomedes o los números que salen en las ranas o pescados no salen con frecuencia en Santander, porque según él, este tipo de eventos ocurren con más frecuencia en la costa donde las personas creen más en ese tipo de cosas.

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias

undefined