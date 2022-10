Navelena, a pagar $910 millones por incumplimiento en dragado del río Magdalena

El consorcio Navelena, fue multado por Cormagdalena por el incumplimiento de las obras del dragado del río Magdalena.

Publicidad

Según el director de Cormagdalena Luis Fernando Andrade, se han detectado un incumplimiento en los niveles de profundidad en la zona del mar y el Puente Pumarejo.

“Hemos identificado seis puntos donde la profundidad no está cumpliendo con las especificaciones que debemos tener en el contrato”, expresó Andrade.

Publicidad

Mañana martes 23 de marzo, se realizará otra audiencia para determinar la caducidad del contrato que también adelanta Navelena en la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-A cinco aumentó el número de muertos tras el atentado terrorista perpetrado hoy en el corazón de Londres. Así lo confirmó hace pocos minutos Scotland Yard. Los heridos ascienden a 40.



-El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, pidió investigar al presidente Santos y al partido de la U por la presunta violación de los topes en la campaña de 2010, salpicada por el escándalo de Odebrecht.



-3500 personas han salido desplazadas del Pacífico colombiano en lo que va corrido del año por cuenta del enfrentamiento entre grupo armados en esa zona del país, informó la Acnur.



-Ante la millonaria demanda de Gas Natural Fenosa contra el Estado por la liquidación de Electricaribe, el ministro de hacienda dijo que los colombianos no tendrán que sacar un solo peso porque el Gobierno ganará el pleito contra la empresa española.



-Colombianos arrojan más de un millón 600 mil toneladas de residuos por año a los ríos del país y se desperdicia el 43 % del líquido.



-Empresarios en Medellín aseguran que medidas por alerta roja no son suficientes y que impactarán de manera negativa la productividad.



-En Santander fue negada una propuesta que pretendía condecorar al ex procurador, Alejandro Ordóñez.

Macnelly Torres sería titular mañana ante Bolivia jugando en la primera línea de volantes al lado de Carlos Sánchez.



-En las próximas semanas, caninos antinarcóticos vigilarán los entornos escolares de los colegios públicos de Bogotá, esto como estrategia para evitar la venta y tráfico de drogas en las instituciones educativas.