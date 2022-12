Necesitamos dos meses más para concluir la dejación de armas: ‘Santrich’

"He hablado de que por lo menos (necesitamos) dos meses para terminar el proceso de dejación, más concreto no hay nada.Este tema está siendo tocado en este momento por una comisión de la guerrilla y del Gobierno, (así que) no puedo adelantar conclusiones hasta que termine la reunión", aseguró "Santrich" en una rueda de prensa en Bogotá.

Los cerca de 7.000 guerrilleros de las FAse encuentran actualmente reunidos en 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), donde la ONU ya ha hecho un registro de sus armas y ha recibido unas 1.000 de ellas.