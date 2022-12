Necesito que los alcaldes ayuden con la pedagogía de la paz: Santos

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que para que el plebiscito por la paz logre su aprobación, es necesario una gran campaña de pedagogía.



“Les voy a pedir algo, la paz requiere mucha pedagogía, para muchos vivir en guerra se volvió normal, los medios relegando esas noticias. Es algo normal. Lo normal es vivir en paz. Que nos conmueva un solo muerto”, dijo el presidente. (Lea también: No es necesario un plebiscito, la paz no depende de voluntad de mayorías: fiscal ).



Santos aprovechó para cuestionar a quienes según él han utilizado el miedo para manipular a la ciudadanía y ponerla en contra del proceso de paz.



“Enemigos se han dedicado a desinformar a utilizar el miedo para manipular la mente de la gente. Para decir "ojo con la paz que va a traer algo malo", el miedo es poderoso. El antídoto es la pedagogía, si los alcaldes van por su propio camino no es posible tener resultados”, agregó.



Durante su discurso, el llamado fue para que los alcaldes del país centren sus acciones en lo que presente mayores beneficios a la ciudadanía y dijo que “así como el Gobierno se ha apretado el cinturón, ustedes también deberán hacerlo. Eso nos obliga a priorizar lo que de mejores resultados. Mayor retorno”.



Frente al plebiscito aprobado por la Cámara, Santos aseguró que está cumpliendo con su compromiso y que es una medida que ha sido detenidamente estudiada.



“La Cámara aprobó el plebiscito como fórmula de refrendación, esa propuesta no salió de la nada, fue pensada, planeada. La refrendación fue mi compromiso por convicción, eso los colombianos tendrán la última palabra, me advirtieron que no lo hiciera, que era arriesgado”, señaló el presidente.



“Ese plebiscito dará a los colombianos la oportunidad de expresarse frente al paquete de acuerdos que salgan de La Habana, habrá aspectos negativo que no nos gustan, pero la paz tiene un precio. A muchos no les gustará que las Farc tengan representación política, sean un partido, a otros no les gustará que algunos guerrilleros no paguen cárcel, pero ese precio traerá un beneficio mayor” agregó el mandatario.



Para finalizar, indicó que espera que el plebiscito se realice a mediados del otro año y pidió a los alcaldes del país hacer pedagogía de aquí a la fecha.



“Quieren ustedes los colombianos esta paz con estos costos o prefieren ustedes continuar la guerra por 20-30 años más. Espero que el plebiscito se haga a mediados del próximo año, de aquí a allá necesito que los alcaldes que me ayuden con la pedagogía de la paz”.





Escuche en este audio más información sobre:



-El detenido alcalde electo de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, acaba de ser ingresado a la unidad de urgencias del Hospital de esta ciudad.



-El Gobierno alista decretos para liquidar el Incoder y crear 2 nuevas agencias para el desarrollo del sector rural.



-El alcalde de Yumbo Valle, capturado por presuntamente exigir comisión para adjudicar un contrato, fue dejado en libertad, sin embargo, la Fiscalía le imputó cargos y solicitará detención en centro carcelario.



-Este viernes habrá restricción de motocicletas en Villavicencio como medida preventiva, por la cabalgata que se realizará a partir de la 1 p.m.



-Con la finalización de toda campaña y propaganda electoral, este viernes en Venezuela se inicia la instalación de todas las mesas de votación para las parlamentarias de este domingo.



-En España fueron capturadas dos personas al parecer vinculadas con el Estado Islámico y que estarían reclutando personas para el grupo terrorista.



-Acaba de comenzar en Nueva Zelanda la Copa Mundo de Ciclismo en Pista con una importante presencia colombiana.



-La alcaldía de Bogotá anuncia a esta hora que habrá cambio total de la grama en el estadio El Campín de Bogotá.



-Vamos al Hospital de Bosa donde a esta hora los trabajadores protestan por el incumplimiento en el pago de sus salarios y la falta de insumos para trabajar.