Ni con presupuesto ni con Reforma Tributaria se capitalizará Coltel: MinHacienda

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU para hablar sobre la adición presupuestal aprobada por el Congreso y el destino de dichos recursos.



Según Cárdenas, ni la adición presupuestal ni lo recolectado con la Reforma Tributaria se va a usar para cancelar el pasivo pensional que se tiene con Coltel, conocido comercialmente como Telefónica.



“Esta adición se viene tramitando desde marzo y busca completar el círculo que comenzó con la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2016”, enfatizó.



Cárdenas aclaró que la Nación es socia con el 32.5 % de Coltel, y como la empresa les debe a los pensionados de Telecom 4.4 billones de pesos, la idea es pagar esa cuenta de manera equitativa para poder vender la compañía y retirarse del negocio de las telecomunicaciones.



Agregó que el Gobierno deberá poner su parte, cerca de 1.3 billones de pesos, a lo largo de unos meses (que no concretó cuántos), mientras que el socio español sí deberá poner el excedente de los 4.4 billones en un solo pago, que irán destinados a una cuenta especial.



“La Nación el día de mañana tiene que salirse de la compañía”, reiteró Cárdenas.



En el país crecen los rumores de que tanto el dinero recolectado con la Reforma Tributaria, como la adición al presupuesto aprobada por el Congreso de la República, será para pagar esa deuda.



Por tal motivo, Cárdenas comentó:



“El peor equívoco para los colombianos es pensar que la Reforma Tributaria acaba generando un cheque que sale del Gobierno y que se le pone a una compañía, cosa que no es cierta. No vamos a sacar un cheque para entregárselo a una empresa; vamos a asumir una parte de un pasivo pensional, pero lo importante es que el socio ponga sus 3 billones de pesos”.



Finalmente, expuso que actualmente Coltel tiene un pasivo tan grande, que el patrimonio de la empresa está en negativo, por lo que es necesario pagar ese pasivo pensional para poder vender y salirse del negocio.



¿Por qué el Gobierno vendió Isagen y ahora quiere pagar la deuda de Coltel?



El jefe de la cartera económica explicó que todo el dinero recibido por la venta de Isagen está en su totalidad invertido en la Financiera de Desarrollo Nacional, o en un depósito en el Banco de la República que posteriormente llegará a la misma financiera.



“El 100 % de la venta de Isagen entrará a ser parte del patrimonio técnico de la Financiera de Desarrollo Nacional”, dijo Cárdenas.





“Le hace mal a la economía colombiana el populismo de derecha y de izquierda”



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, respondió a las críticas del expresidente Álvaro Uribe sobre la situación económica del país.



“Las cifras dicen todo lo contrario de lo que planteó el expresidente Uribe en Grecia. La inversión extranjera directa el año pasado fue el doble de la de 2010. La tasa de inversión en Colombia es la más alta de América Latina”, respondió.



“Esta economía siempre se ha manejado con un criterio de centro, lo que quiere decir responsabilidad en lo fiscal, control al endeudamiento, pero con mucho compromiso social”, agregó.



Así las cosas, advirtió que al país le haría mucho daño que el debate se basara entre el populismo de izquierda y la intolerancia de la derecha.



“Le hace mal a la economía colombiana esa polarización política porque eso no le conviene a ningún hogar, a ninguna empresa, a ninguna familia”, finalizó.