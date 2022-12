Ni de paz ni de guerra, estoy para cumplir la Constitución: comandante de la FAC

El general Carlos Eduardo Bueno Vargas, nuevo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en entrevista con Mañanas BLU confesó estar “muy emocionado ante esta responsabilidad tan grande”, luego de que el martes anunciara que él será el reemplazo del general Guillermo León León.



Cuando se le preguntó si desde que asumió el cargo se convirtió en el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana para la guerra o para la paz, respondió: “yo soy el comandante de la Fuerza Aérea para cumplir lo que la Constitución le asigne como tarea fundamental” (Lea también: Remezón en la Cúpula Militar: nuevos comandantes de Armada, Ejército y FAC ).



Además, aseguró que el cambio de comandancia es algo natural dentro de las Fuerzas Militares de Colombia.



“Son relevos naturales, son tiempos que se cumplen en esta carrera que todos los militares sabemos que inicia un día y no sabemos cuándo se acaba (…) es un proceso muy normal de actualización”, agregó.



Finalmente, destacó la labor del general León durante el tiempo en el que fue comandante de la FAC (Lea también: Lasprilla y Rodríguez dicen no tener investigaciones por falsos positivos ).



“El general León estuvo con total dedicación y compromiso en todo los campos, no solo en la fuerza sino defendiendo a los colombianos de desastres naturales, temas de incendios, una institución que es muy querida por todos los colombianos”, finalizó.



El brigadier general Carlos Bueno nació en la ciudad de Barrancabermeja (Santander). Ingresó a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez (EMAVI) en 1980, graduándose como subteniente el 1 de diciembre de 1982. En la actualidad se desempeña como jefe de Operaciones Aéreas.



Es profesional en Administración Aeronáutica del Instituto Militar Aeronáutico (IMA), especialista en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, máster en Administración con especialidad en Alta Dirección de la Universidad Autónoma de Guadalajara y máster en Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma del Caribe (Lea también: Es imposible que altos mandos no supieran de falsos positivos: HRW ).



Entre sus últimas asignaciones se encuentran la de coordinador de Vuelos Sección Operaciones de Vuelo, profesor Decanatura Institucional, segundo comandante del Comando Aéreo de Combate No. 5., comandante del Comando Aéreo de Combate No. 3, agregado aéreo de la Embajada de Colombia en Washington DC., comandante del Comando Aéreo de Combate No. 1., y jefe de Operaciones Aéreas.