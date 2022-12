Ni el presidente ni el Gobierno están despedazando Antioquia: MinInterior

Este domingo en la vía Las Palmas de Medellín se instaló una polémica valla que dice “Presidente Santos ¡No nos despedace a Antioquia!”, luego de que el sábado el Igac publicara los nuevos mapas de Antioquia y Chocó, que ubican al corregimiento de Belén de Bajirá en ese departamento del pacífico.





Foto: Melissa Henao, Blu Radio



El primero en reaccionar al mensaje de la valla fue el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien señaló que “lo que dicen esas vallas falta a la verdad porque ni el presidente Santos, ni el Gobierno, Nacional está despedazando a Antioquia”.



“Tanto el presidente como el Gobierno lo que hacen es cumplir los mandatos de la ley y en este caso particular se ha cumplido a rajatabla lo que dice la ley”, añadió Rivera.



El ministro Rivera también explicó que “el Igac entregó el expediente a las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso de la República, que son las competentes para examinar, y eso lo hizo mucho antes del paro. Las comisiones de ordenamiento territorial, antes del paro cívico del Chocó, concluyeron que en ese caso no había controversia limítrofe y le devolvieron el expediente al Igac, que hizo lo que correspondía por mandato de la ley: publicar los mapas. Así que no hay razón para ninguna interpretación distinta”.



Esta es la primera reacción del Gobierno Nacional ante la polémica que inició en la noche del sábado el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien manifestó a través de una alocución su molestia por la publicación del mapa en que se ubica a Belén de Bajirá en el departamento del Chocó.



En el discurso el mandatario antioqueño reclamó al Gobierno nacional la falta de apoyo con Antioquia y sugirió que les estaban quitando este territorio de una manera sospechosa, razón por la cual se sienten humillados.



“El Gobierno por medio de IGAC publicó un mapa supuestamente oficial, en el que nos están quitando a Belén de Bajirá”, dijo en su momento Pérez, quien recibió el apoyo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Hinchas de Millonarios no podrán ingresar al Atanasio Girardot este domingo. Esta es una de las medidas que tomaron las autoridades para el partido contra Atlético Nacional que se vivirá en Medellín a partir de las 7:30 p.m.

-Se conoció que Timoleón Jiménez, comandante de las Farc, viajará a Oslo, Noruega, para participar en un foro internacional donde se debate sobre resolución de conflictos en el mundo

-En Barrancabermeja, Santander, autoridades investigan el caso de un menor de 8 años quien habría sido maltratado por su padre por el bajo rendimiento académico en el colegio.

-Estados Unidos confirmó la voluntad expresada por su presidente, Donald Trump, de salir del Acuerdo de París, pero pretende seguir con los esfuerzos para luchar contra el cambio climático.

-El ocho veces medallista olímpico Usain Bolt compitió por última vez en su país antes de su retiro.

