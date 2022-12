Ni hotel, ni comida, ni respuestas: drama de una pasajera víctima de Avianca

que tardó 12 horas en salir.

En Mañanas BLU le respondimos y pedimos que contara a viva voz el caos que vivió por las demoras que ha registrado la aerolínea durante esta semana, por falta de tripulación.

Liliana llegó al Puente Aéreo sobre 6:00 p.m. para abordar su vuelo de las 8:26. De inmediato encontraron un caos originado por los retrasos que ya se habían acumulado por el itinerario aplazado desde el mediodía.

La primera respuesta que encontró de Avianca fue que su viaje se había pospuesto para las 10:50 p.m. se llegó a esa hora y no pasó nada, las funcionarias de la aerolínea solo decían que no había nada que hacer y que si tenía quejas llamara a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Sin nada más qué hacer, la enviaron a la sala de espera y a la 1:00 a.m. le confirmaron que su avión no despegaría sino hasta el viernes. Avianca la envió entonces recorrer Bogotá en busca de un hotel pero ninguno la quiso recibir por que la empresa no había pagado.

Liliana regresó al aeropuerto a las 2:30 a.m. y el drama fue mayor, familias enteras con niños durmiendo en el piso, gente reclamando, nada de comida y bebidas, mujeres embarazadas clamando por atención… un drama, cuya única solución fue ofrecer un bono de $200 mil.

Carvajal finalmente llegó a Medellín a las 8:00 a.m., 11 horas después de lo previsto, y solo atina a decir a que a la gente no deben atropellarla y Avianca debe dar la cara.