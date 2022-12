Niegan impugnación de fallo de condena a Ma. del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno

Para la Sala dicha solicitud es improcedente. Aclara que no se puede tomar en cuenta la decisión de la Corte Constitucional de la sentencia C-792 de 2014, que ordenó la creación de una “doble instancia” para los aforados constitucionales.

Así las cosas solo procede la sentencia a partir de decisiones con fechas posteriores al 25 de abril de este año.

"La situación jurídica de estos funcionarios se consolidó con base en las normas y el procedimiento legal para ese momento, esto antes de la fecha fijada de la Corte Constitucional para expulsar del orden jurídico las normas que impiden el recurso de impugnación", señala la sala.

Cabe recordar que la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado fue encontrada culpable por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción, peculado por apropiación, abuso de autoridad y falsedad ideológica en documento público.

Bernardo Moreno, por su parte, fue condenado por los delitos de concierto para delinquir simple, interceptación de comunicaciones y abuso de función pública.

También la Corte anunció la inhabilidad para ejercer cargos públicos para los dos sentenciados.

Entretanto, en el Capitolio Nacional también se encendió la polémica por cuenta de la propuesta del expresidente Uribe de llamar a la resistencia civil frente a los acuerdos de paz con las Farc.

La representante a la Cámara del Partido Liberal, Olga Lucía Velásquez, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe es poco consecuente con sus declaraciones.

"No podemos seguir pensando de manera independiente lo que yo creo del país. Esto no es un tema personal, esto no es un tema de seguir llenando los egos de diferentes personas. Pensemos en el país y no en particularidades", señaló.

El senador de Cambio Radical, Germán Varón, respetó la propuesta del uribismo siempre y cuando esté alejada de la violencia.

"Tiene todo el derecho de llamar al pueblo siempre y cuando sea una forma de no estar conforme de forma pacífica", indicó.

El representante del Polo Democrático, Germán Navas Talero, dijo que el mensaje del senador Uribe genera polarización.

"Él apunta a la ignorancia del pueblo colombiano, que no ha querido entender nunca que es mejor la paz que la guerra", aseguró.

Sin embargo, desde el Centro Democrático se defendieron de las críticas. El representante Samuel Hoyos señaló que el llamado del uribismo también es a la desobediencia civil frente a lo que considera, un acuerdo de paz arbitrario.

"Se indignan porque un partido político hace un llamado a la resistencia civil pacífica pero les parece plenamente justificado la lucha armada y el narcotráfico de las Farc", puntualizó.