Niña desaparecida pasó toda la noche en bus escolar: Policía

Las autoridades hallaron a Valentina Parra Hernández, una niña de 4 años que había desaparecido en la localidad de Suba en Bogotá el pasado miércoles.

Inicialmente se pensó que se trataba de un rapto, ya que según la madre de la menor “llegaba de un paseo, iba ya entrando al colegio cuando una señora alta, morena, flaca, la llamó. La niña se hizo a un lado y la señora se la llevó”.

Sin embargo, versiones de la Policía indican que lo que ocurrió fue que la niña se habría quedado dormida al interior del bus que la llevaba al colegio y pasó toda la noche en el vehículo.

Fabián Parra, padre de la menor manifestó a Blu Radio, no creer las versiones de la rectora del jardín, quien manifestó que la niña se quedó dormida en el bus. “Con el apoyo del teniente vamos a conocer quién la encontró y vamos a averiguar lo máximo posible”.

En otras versiones, una de las profesoras del Jardín Los Sauces, quien pidió que no fuera revelada su identidad, manifestó a Blu Radio que ella subió al bus después de percatarse que Valentina no se encontraba junto con sus compañeros, aseguró que al interior del vehículo no había nadie y por este motivo decidió reportar a la menor como desaparecida.