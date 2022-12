Ninguna pregunta le hubiera gustado al uribismo: presidente del Congreso

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, aseguró que ningún tipo de pregunta le hubiese gustado al Centro Democrático y sectores de oposición precisamente sobre la pregunta elevada a los colombianos para que avalen o no los acuerdos de paz tras la expedición del Decreto del Gobierno que convoca el plebiscito para el próximo dos de octubre.



Lizcano señaló que la pregunta formulada para el mecanismo de refrendación cumple los términos de la sentencia de la Corte porque es específica y clara.



“Ninguna pregunta les hubiera gustado hay que decirlo con toda objetividad, pero la verdad es que esta pregunta cumple los términos de la Corte Constitucional porque en primer lugar habla de los títulos de los acuerdos sobre el a acuerdo final y le pregunta a los colombianos si están o no de acuerdo”, dijo.



El presidente del congreso indicó que el Gobierno y el Congreso están a la espera de la reglamentación del Consejo Nacional Electoral frente al plebiscito para la puesta en marcha de las campañas que apoyaran el SI y los que no lo apoyaran.