No apoyo construir universidad en condiciones actuales: rector de colegio Inem

En entrevista con BLU Radio, el rector del Inem de Kennedy, Jorge Pérez, indicó que no es partidario de la propuesta del alcalde Gustavo Petro de construir una universidad dentro del colegio, pues en las condiciones actuales falta información por parte de la Alcaldía y no es un proyecto que pueda hacerse “a las carreras”.



“En las condiciones actuales no soy partidario de la construcción de una universidad dentro del colegio. Hay que planearlo, organizarlo, precisar dónde, cómo, qué compensación tiene el colegio que tiene 42 años y tiene más necesidades de infraestructura, hay otras circunstancias, garantizar otras cosas y no a las carreras, ni ya para ya, con paso firme pero bien organizado”, señaló.



Pérez dijo que según la información entregada por la Secretaría de Educación, ese colegio es el que brinda más facilidades de costo y diseño para albergar una universidad en la localidad de Kennedy, ya que otros espacios que estaban contemplados no cumplirían con los requisitos y estarían destinados a otras actividades.



Sin embargo, el rector asegura que el colegio se quedaría corto para recibir una universidad, ya que cuenta con 30.000 metros cuadrados y actualmente hay 7.200 estudiantes matriculados, desde pre-escolar hasta grado 11.



“Hay que tener toda la información para hacer una votación en juicio y en criterio. El proyecto puede tener muchas ventajas, lo que ha faltado es explicación e información de todo el proceso para tomar una decisión con cabeza fría y mirando el futuro”, dijo refiriéndose a una eventual consulta popular a los estudiantes propuesta por Petro.