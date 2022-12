“No comparto la premisa de que los testigos son falsos”: Antonio Luis González

el exfiscal González afirmó que no se han controvertido sus testimonios en juicio tal como lo ordenan los procedimientos judiciales.

El exfiscal González describió una a una la manera en que se vincularon los tres testigos al proceso, que fueron llegando por “vías diferentes”.

El primer testigo, Wilmer Ayola, “se presentó a la estación de Policía en la localidad de Engativá, desde donde se llamó a la Sijín”, ellos a su vez “me avisaron y les pedí que evaluaran el testimonio y verificamos que fuera una persona cierta”. Ayola pidió protección y con la “Policía Judicial tomé juramento y volví a escucharlo”.

El segundo testigo, Jhonatan Martínez, “llamó a la línea 123 de la Policía Nacional y dijo saber qué le ocurrió al estudiante y dejó un teléfono celular. Llaman a la Sijín y uno de los investigadores le pone una cita. Me informan a mí, vamos y lo conocemos. Le pedimos que fuéramos a la Fiscalía y allí en la fiscalía 11 lo escuchamos y lo evaluamos”.

Con el tercer testigo, Jesús Martínez, “una persona me contacta mí en la Costa Atlántica y me dice que conoce a alguien que conoce los hechos del caso Colmenares. Me pongo en contacto y le digo que para poderle colaborar, el testigo tendría que venir a Bogotá. Él viaja y autorizo a la Policía Judicial para hacer las entrevistas. A él lo escuchamos a un hotel de la ciudad”.

Según González, Martínez le mencionó sobre un supuesto “plan criminal” para atentar contra su vida. Frente al hecho, “y por unas situación ética”, llamó a la fiscal Zamora para que recibiera ese testimonio. “Ella asume conocer la versión del testigo y él le cuenta las circunstancias de modo tiempo y lugar, tanto de la muerte de Colmeneras como las del atentado” en su contra.

“Cuando los testigos llegan a mí hice una evaluación integral con lo dicho y los elementos probatorios existente”, a juicio del exfiscal, “hay un problema de interpretación, no de falsedad testifical”, ya que los testigos llegaron a su despacho y lo dicho por ellos correspondían a la documentación probatoria existente.

“No es que el fiscal Gonzalez fabricó o cultivó testigos, los testigos no han sido confrontados en juicio (..) Defiendo mi trabajo, que fue leal y honesto”, dijo González. “En Colombia, para saber que un testigo no es convincente, hay que darle la controversia probatoria y eso solo pasa en juicio”.