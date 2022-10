No conozco a nadie de Odebrecht: Iván Duque

El senador Iván Duque, en entrevista con BLU Radio, negó conocer a alguien de la empresa Odebrecht y explicó las razones por las que participó, en 2014, en una reunión con el asesor de la campaña de Óscar Iván Zuluaga.



“Yo no me he reunido con ejecutivos de Odebrecht y no estuve en una reunión donde se hablará de Odebrecht ni de propuestas económicas”, explicó.



“Cuando el doctor Óscar Iván Zuluaga dio una rueda de prensa esta semana habló de varias reuniones. Yo participé en una reunión, que fue en la que conocieron al señor Duda Mendonça. El doctor Zuluaga y su hijo David me invitan a acompañarlos (…), los acompaño, ellos pagan un hotel en Sao Paolo. Termina la reunión y nosotros regresamos al día siguiente”, agregó.



Además, expresó que no participó en la escogencia de Duda Mendonça como asesor y enfatizó en que sí es importante que se investigue qué sucedió en las demás reuniones.



“El doctor Zuluaga ha dicho que en las posteriores reuniones él hizo ofertas económicas y creo que esas son las que él debe aclarar para efectos de saber cuáles son los vínculos de la firma Odebrecht, quién les pagó, cómo les pagó, cuáles fueron los acuerdos y todas las cuentas de la campaña”, puntualizó.



