No convertí a Diana Fajardo en candidata de Farc a Corte Constitucional: Benedetti

Alejandro Ramelli, Diana Fajardo y Alejandro Motta conforman la terna del Consejo de Estado para integrar la terna para magistrado a la Corte Constitucional.



BLU Radio conoció que el presidente Juan Manuel Santos habría llamado a los directores de los partidos para pedirles que apoyaran a Fajardo.



Justamente, el senador Armando Benedetti aseguró que si Diana Fajardo no llegaba a la Corte Constitucional, las Farc se retirarían de las negociaciones de paz.



En entrevista con BLU Radio, Benedetti explicó por qué dice que estaría en riesgo la paz de Colombia si no es elegida Fajardo.



“El Centro Democrático terminó apoyando al señor Motta -con el que no tengo absolutamente ninguna diferencia- y por lo tanto quedan dos candidatos que podrían, desde antes, saber que van a ayudar a la implementación de la paz”, explicó.



En ese sentido, advirtió que Alejandro Motta tiene gran cercanía con el exprocurador Alejandro Ordóñez, por lo que podría tomar decisiones en contra del proceso de paz.



Benedetti añadió que Diana Fajardo sería la candidata adecuada para proteger al proceso de paz, pues en el caso del otro ternado, Alejandro Ramelli, “no despegó”.



Sin embargo, hizo énfasis en que nunca ha querido decir que está diciendo que Fajardo es la candidata de las Farc.



“Quien terna a la señora no es el presidente de la República, quien terna a la señora es la Corte Suprema de Justicia. No pueden decir que ella es de las Farc, el que lo diga estaría diciendo que yo por estar con la paz soy de las Farc”, agregó.



Finalmente, aclaró que en ningún momento ha hablado con los miembros de las Farc al decir que se levantarían de la mesa, sino que es una deducción.



“No he hablado con absolutamente nadie de las Farc, no tengo nada que hablar con ellos, pero si se hace un juicioso análisis, todos sabemos que si el señor Motta llega, se pierde el control de lo que pueda pasar con la paz”, finalizó.

Publicidad