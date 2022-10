No debe haber cese hasta que Farc no se desmovilice: militares en retiro

El presidente de la Asociación de Militares en Retiro, general Jaime Ruiz, dijo en diálogo con Blu Radio que la pronta disminución de la acción ofensiva por parte de las Fuerzas Militares y de Policía , es inexplicable e inaceptable.

Igualmente, el general Ruiz dijo que el presidente Juan Manuel Santos no fue claro y que la fuerza pública no debe bajar la guardia hasta que las Farc no se desmovilicen en su totalidad y entreguen sus armas.

“Por norma legal y constitucional las Fuerzas Militares deben cumplir la tarea que les corresponde, mientras esta organización esté armada de manera ilegal, constituye una amenaza y como amenaza hay que enfrentarla”, comentó.