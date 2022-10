No descartamos que cese al fuego bilateral sea antes de firmar la paz: Ben Ami

El excanciller israelí Shlomo Ben Ami , quien ha participado en acuerdos de paz en medio oriente y estuvo reunido con el presidente Juan Manuel Santos en los retiros espirituales en Cartagena, aseguró en Blu Radio que se ha avanzado de manera positiva en las negociaciones de paz con las Farc y que “estamos cerca de un cese bilateral”.

“La posibilidad de que no haya terrorismo y se pueda llegar a un cese al fuego bilateral es más cercana que antes. Los avances en las negociaciones indican que la desconexión entre guerra en Colombia y lo que se está negociando en Cuba se tiene que acabar. No tienes por qué luchar contra el terrorismo si el terrorismo no está luchando y eso es lo que se quiere ver. Si se acerca el momento a una firma de un acuerdo el cese bilateral es lógico que tenga lugar”, indicó.

Según el excanciller de Israel, el Gobierno desescalará los ataques bélicos y las Fuerzas Militares dejarían de realizar bombardeos aéreos a la guerrilla de las Farc.

“Si el presidente mencionó lo de los bombardeos, pues evidentemente eso refleja esa disponibilidad que se nota en las Farc. Se están estableciendo, incluso, sin cese al fuego bilateral, ciertas reglas de juego, habrá una sensibilidad también por la parte colombiana hasta que se firme un cese al fuego definitivo”, comentó.

Ben Ami reiteró que el Gobierno ha entrado en una fase decisiva para lograr el desarme, la desmovilización, repatriación, reintegración y la justicia transicional como objetivos importantes del proceso de paz para lograr el desescalamiento del conflicto.

“Hemos llegado a la hora de la verdad porque sobre esto se construye el acuerdo o cae. Hay indicios de que hay una gran voluntad y un gran deseo de la guerrilla de llegar a un acuerdo. Ahora estamos en lo que pienso que es la recta decisiva donde se tocan los temas sensibles”, aseguró.

El excanciller señaló que la paz que busca el presidente sea una que traiga “seguridad, una paz que amplíe el espacio de desarrollo económico y social y el posicionamiento de Colombia en la esfera internacional”.

Finalmente, Ben Ami envió un mensaje para que se mantenga la cordura y los “pies sobre la tierra” en este punto de “no retorno” en el que se puede negociar con las Farc ya que, según él, han mostrado elementos cercanos de una “cierta flexibilidad y línea más conciliadora”.

“Siempre hay que mantener la cordura, mantener el sentido de lo posible, lo imposible y siempre hay imprevistos y por lo tanto nadie está pensando que ya mañana por la mañana se va a firmar esto. Es un buen indicio de que hay una cadena bastante hermética y se puede hablar con ellos y si se llega a un compromiso se cumple. La decisión del cese al fuego indefinido y unilateral es muy importante, en España fue un paso vital para el final del conflicto con ETA, y está claro que en la composición de las delegaciones las Farc hay más elementos cercanos a los más favorables”, puntualizó.