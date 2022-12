No es conveniente ahora hablar de cese al fuego bilateral: Sergio Fajardo

El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, dijo en Mañanas BLU que en las actuales circunstancias hablar de un cese al fuego bilateral no es conveniente porque no están dadas las condiciones.



“Pienso que en el proceso hay mucha especulación pero no tenemos mayor conocimiento. Personalmente pienso que un cese al fuego bilateral es muy complicado en este momento. No nos podemos dar el lujo de tener un cese al fuego bilateral y luego romperlo”, dijo (Lea también: Gobierno Nacional no descarta anticipar el cese al fuego bilateral: De la Calle ).



Agregó que lo que sí se puede hacer es volver al desescalamiento del conflicto y lamentó la crisis que actualmente atraviesan los diálogos de paz.



Además, dijo que decretar un cese al fuego bilateral sin una zona de concentración “sería un problema muy grande” y que es necesario invertir más en una pedagogía para que los colombianos entiendan los acuerdos de la paz (Lea también: Paises garantes instan a Gobierno y Farc desescalar el conflicto armado ).



Dijo que es necesario ir avanzando poco a poco en algunas zonas del país para que “la gente entienda qué significa la paz” y que en esas mismas zonas se desarrolle un cese al fuego bilateral.