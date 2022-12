No es conveniente la creación de un Ministerio de Familia: directora del ICBF

La directora del Instituto de Bienestar Familiar habló con BLU Radio sobre la propuesta de la creación de un Ministerio de Familia. Asegura que es verdad que la inversión del Estado en temas de familia es precaria, pero considera que la creación de un Ministerio no es conveniente porque, además de la burocracia que significa la transformación, la entidad no tendría las funciones privilegiadas que hoy tiene el ICBF en los territorios.



“El punto clave es que si la familia se quiere fortalecer, mejorar, un ministerio nuevo no garantiza ejecución pues su naturaleza es coordinación de política pública. Tanto DPS como ICBF tienen unas figuras únicas, repito únicas, que le permiten ser el brazo ejecutor del Gobierno Nacional en el territorio (además del Sena), que el Ministerio no tendría. Estas son el Fondo de Inversiones para la Paz y los Contratos de Aporte”, aseguró.

Pungiluppi argumentó que definitivamente el ICBF tiene que fortalecer el componente de familia porque actualmente la inversión es muy baja: $ 80.000 millones de un presupuesto total de más de $ 6 billones.



Agregó que el tema de familia es muy importante para las situaciones de afectación en niños vulnerables porque en todos los casos el trabajo transversal no solo debe ser a los menores, sino a su núcleo familiar o a su red externa.



“En Protección, el énfasis ha sido solo el niño abusado, vulnerado -tanto en la modalidad de internado como en la de externado. El énfasis tiene que ser en trabajar con la familia de estos niños para que no haya reincidencia. Cuando el niño salga del internado va a volver a la misma familia. Si la familia directa no es garante se debe trabajar con alguien de su red externa”, concluye.



La creación de este Ministerio ha sido un motivo de debate junto con la posibilidad de la creación de ministerios en el sector deportes y en ciencia y tecnología. Algunos creen que es necesario fortalecer la institucionalidad en estas áreas y otros creen que es un esfuerzo innecesario del Estado que va a concluir en más burocracia, trámites y clientelismo.