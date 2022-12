No es suficiente que mi hijo y yo no veamos la película: Clara Rojas

pese a la querella interpuesta por Rojas ante el Tribunal Superior de Bogotá para evitarlo.

La justicia tiene de plazo hasta el 25 de enero para tomar una decisión sobre esta película, inspirada en el drama que vivió el campesino José Crisanto Gómez cuando las Farc le obligaron a cuidar del hijo de Rojas, quien dio a luz al bebé durante su cautiverio.





La producción franco-española, dirigida por Miguel Courtois, se estrenó en España el pasado 5 de diciembre y estaba previsto que llegara a los cines colombianos el próximo marzo.

Pero Rojas, quien estuvo seis años secuestrada junto a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, considera que la cinta vulnera los derechos de su hijo porque divulga "información que no es pública y que pertenece a la esfera privada".

“Me hubiera gustado que esta película no se haya presentado” en los demás países “porque no representa la realidad que nosotros entendemos”, dijo Rojas. Sin embargo, aceptó que se han adelantado algunas conversaciones con los productores para llegar a un acuerdo de tipo económico, pero que no se ha llegado muy lejos por los procesos judiciales actuales relacionados con la cinta. Con Efe.