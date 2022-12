No escogí a Tavera a dedo: Serpa insiste en apoyo pese a afirmación de exparas

El senador Horacio Serpa defendió en Mañanas BLU el aval del Partido Liberal a Didier Tavera a la Gobernación de Santander pues, según dijo, no fue escogido a dedo.



“El Partido Liberal no escoge los candidatos a dedos. Yo no escogí a Dider Tavera a dedo. Yo soy directivo del partido y respondo por el aval, no le saco el cuerpo. Hay una inscripción, hay unos trámites para saber quién es la persona que ha solicitado la inscripción y es sometido a un proceso que se llama la ventanilla única y se verifican los antecedentes de cada una de las personas”, enfatizó.



Serpa insistió en que el partido le dio el aval a Tavera porque en “el liberalismo santandereano hay unanimidad en sus bases” en esa determinación y agregó que continuará avante con la decisión de apoyar la candidatura de Tavera, porque “lo conoce desde hace muchos años, cuando era un joven profesional” y no se lo encontró en la calle como si fuera un hampón.



El ex vicepresidente señaló que el audio de alias ‘Ernesto Báez’, revelado por BLU Radio en el que habla de la cercanía de paramilitares con el hoy candidato, no lo hará cambiar de opinión hasta tanto no analice a fondo las declaraciones del exjefe de las AUC.



“Yo tengo capacidad de reflexión, yo tengo responsabilidades, yo tengo ética y un patrimonio crítico que familiar. Voy a abundar en análisis se los aseguró”, dijo.



Blu Radio conoció unas declaraciones de Iván Roberto Duque alias 'Ernesto Báez', jefe del Bloque Central Bolívar, en las que habla de las alianzas que suscribieron los paramilitares con políticos de Santander.



“Yo fui muy amigo de su padre Ernesto Tavera, de tiempo atrás y de vieja raigambre paramilitar. En la actualidad me ocupo de reconstruir el tema del señor Didier Tavera y con toda certeza, no en estas jornadas sino en la siguiente, me referiré en la Fiscalía a ese asunto. Hubo muchas cercanías”, dice alias ‘Ernesto Báez’ en el audio grabado a mediados de año de 2012