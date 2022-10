No esperamos lluvias intensas, pero es irresponsable descartar nueva avalancha: Santos

El presidente Juan Manuel Santos hizo presencia en Mocoa tras los trágicos hechos presentados en la madrugada de este sábado, donde se registró una avalancha por el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sancoyaco, Putumayo, dejando un saldo, hasta el momento, de al menos 154 muertos y cientos de desaparecidos.



“Estamos en Mocoa con todas las entidades y quiero agradecer a todas las personas que desde el momento de la tragedia han estado colaborando para solucionar esta tragedia”, sostuvo Santos.



“Gracias a nuestros policías y soldados, así como a todos los organismos de socorro porque realmente han sido unos verdaderos héroes”, añadió.



Asimismo, hizo un reporte oficial sobre los servicios públicos en Mocoa, y sostuvo que la mitad del departamento del putumayo se encuentra sin energía eléctrica debido a que las estaciones fueron destruidas por la avalancha.



“Otro servicio que sufrió afectaciones fue el agua porque las bocatomas de los acueductos quedaron destruidas, por lo que hemos dispuesto de veinte carrotanques que se están desplazando apara Mocoa y algunas motobombas”, dijo.



En materia de infraestructura, sostuvo el primer mandatario, se afectaron un total de cuatro puentes, tres de los cuales tienen que ver con paso nacional por lo que el Invías se traslada al lugar de la tragedia para evaluar la situación en ese sentido.



“Por ahora no es necesario llevar ayudas a la Cruz Roja, puede ser contraproducente en estos momentos porque genera más problemas que beneficios (...) El fosyga tiene un seguro y dará 18 millones de pesos a las familias de las personas fallecidas”, comentó.



Santos pidió la ayuda y colaboración de todos los colombianos para que hagan sus aportes a la cuenta de ahorros número 021666888 del banco Davivienda.



Confirmó que más de mil efectivos, entre miembros de la Policía Nacional, el Ejército y la Defensa Civil, así como 4 helicópteros y 5 aviones se encuentran en Mocoa atendiendo a los damnificados y tratando de salvar vidas tras esta terrible tragedia que enluta al país.



“Quiero hacer un llamado para que todas las políticas de prevención se activen. Estemos preparados, tomemos todas las precauciones. Hoy es 1 de abril y empieza oficialmente la temporada de lluvias en el país”, puntualizó.



Santos no descartó una posible nueva avalancha, pero señaló que, según el Ideam, las lluvias no serán tan intensas como en la madrugada de este sábado.



“Es posible que el número de personas fallecidas aumente porque aún no se conoce el número exacto de desaparecidos”, finalizó.