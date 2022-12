No está confirmada la presencia de Pepe Mujica en Marcha por la paz

Ana Teresa Bernal, consejera para Derechos Humanos en Bogotá y una de las organizadoras de la Marcha por la paz de este 9 de abril, aseguró que aún no está confirmada la presencia del expresidente uruguayo José Mujica en el evento.



“Hasta el momento no está confirmado totalmente. Sí hay una invitación pero la verdad nosotros esperamos que asista. Él tiene una situación médica que está consultando, No podemos decir que viene con seguridad”, dijo la funcionaria.



Esta información contrasta con lo afirmado, a través de su cuenta de Twitter, por el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro.



Y viene el expresidente José Mujica a la movilización del 9 de abril.



Y viene el expresidente José Mujica a la movilización del 9 de abril. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 7, 2015



Mujica se uniría al exfutbolista Diego Armando Maradona a los eventos de la "Cumbre Mundial de Arte y Cultura por la Paz de Colombia".



Se espera que el argentino arribe a la capital del país entre este 7 y 8 de abril para jugar "un partido por la paz".