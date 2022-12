No estamos diciendo al ciudadano no viaje: EE.UU. sobre alerta por terrorismo

Justin Thomas vocero del Departamento de Estados de Estados Unidos, indicó en Blu Radio que la alerta emitida a nivel global por terrorismo no significa que los ciudadanos de su país no puedan viajar, sino que los invita a estar pendientes de lo que acontece a su alrededor siempre que se desplacen.



"No estamos diciendo que el ciudadano no pueda viajar, simplemente que tiene que estar atentos a lo que pueda pasar y seguir lo que están diciendo los medios locales", aseguró el funcionario norteamericano.



De igual manera, señaló que ante los más recientes hechos ocurridos en Francia, Malí y Egipto, la obligación de su país es proteger a todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo, hecho por el cual emitieron una alerta global y no alarmas determinadas en diferentes regiones o zonas globales.



“La seguridad de los estadounidenses en el exterior y emitimos el anuncio en casi todos los países del mundo, hay avisos sobre situaciones de inestabilidad en otros países y una alerta sobre situaciones que causen inestabilidad (…) es nuestra obligación informar al ciudadano norteamericano que desee visitar otro país sobre las situaciones globales”, dijo Thomas.



El portavoz indicó que en este momento cualquier ciudadano de su país puede visitar la página voz de la entidad y consultar la información sobre las alertas y el estado de alarma que Estados Unidos ha emitido dependiendo la situación de cada país.



“Hay algunas amenazas globales y otras más directas y en la página web las pueden consultar, algunos países están en situaciones de amenaza y otros menos, pero cuando hay una amenaza global como esta no cabe en ningún país, por eso es que es global”, concluyó Thomas.