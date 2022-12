No estoy hablando a nombre del Gobierno y menos del presidente: Enrique Santos

lleva desde hace años”, la paz.

Sobre las declaraciones hechas durante un foro en Washington, Santos dijo que está “generando opiniones objetivas y personales sobre el proceso” y que su “condición de hermano es difícil de eliminar”, recordó que dejó su columna Contraescape en El Tiempo “porque cualquier cosa que opinara se tomaría de una forma y otra”.

“En lo que dije ayer (durante el foro), no sé qué habrá molestado en particular, pero me sostengo en lo dicho”, al proceso de paz hay que meterle el acelerador y convertirlo rápidamente “en una política de Estado”.

“No voy a renunciar al derecho de opinión”, dijo.