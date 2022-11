No fue mi intención herir la memoria de Martín Elías: María Antonia García

“Yo reconozco que no fue el mejor momento para traer a colación el tema de Diomedes Díaz y el asesinato de Doris Adriana Niño. No fue mi intención herir la memoria del joven Martín Elías, espero que haya quedado claro para todos”, dijo



García aseguró que el tema que quería difundir en realidad era el asesinato de Doris Adriana Niño.



“Cuando leí que había muerto ese muchacho, la asociación automática que hice fue con esta pobre mujer que fue asesinada y olvidada, hice la asociación con la irrisoria pena que tuvo que pagar Diomedes Díaz por el asesinato de esta mujer”, manifestó.



En relación a la reacción que ha habido en redes sociales luego de su polémico mensaje, María Antonia García la calificó de oprobiosa.



“He recibido desde insultos de índole sexual hasta amenazas de muerte, injuria, calumnia, daño al buen nombre. Hay un portal dedicado a publicar noticias falsas que dice que mi papá es miembro del M-19 y que asesinó una mujer en Bélgica, lo cual no es verdad”, manifestó.



“Que falta de todo llorando la muerte del hijo de un asesino. Colombia está en el séptimo círculo del infierno de los valores morales”, fue el mensaje publicado por García que provocó la tormenta en redes sociales.