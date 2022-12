No fue paro ni fue nacional, solo amenazas: comisionado de Paz sobre ELN

Después de los tres días de paro nacional que anunció el ELN, que se cumplieron del 14 al 17 de febrero, el Gobierno indicó que el desarrollo de estas 72 horas deja ver que esta guerrilla está totalmente dividida.

“No fue un paro, sino una amenaza con el fin de generar terror ”, dijo el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

Publicidad

Indicó que el desarrollo de estos tres días denota la profunda división en el mando del ELN, ya que las acciones terroristas fueron mayormente en Norte de Santander, Arauca, zonas del sur de Bolívar y Cesar, donde delinque el frente oriental de esta guerrilla, que fue el que anunció el paro.

Vea aquí: MinDefensa y fuerzas armadas serán citados al Congreso por paro armado del ELN

“Son zonas en donde opera el frente oriental del ELN, que precisamente había sido el que había anunciado el paro. Entonces el paro no fue nacional, no fue un paro porque realmente de lo que se trató esto fue de una acción de terror, de temor, de atemorizar a los ciudadanos a través de estas amenazas. El ELN no muestra voluntad de paz, debe unificarse o desaparecer”, dijo Ceballos.