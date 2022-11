No habrá reforma a los acuerdos de paz: consejero presidencial para la Estabilización

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, afirmó de manera enfática que no habrá modificación a los acuerdos de paz. El pronunciamiento del funcionario del alto gobierno se da en medio de la polémica por el fallo de la Justicia Especial de Paz (JEP), que cerró la puerta a la extradición hacia los Estados Unidos del exjefe guerrillero Jesús Santrich, a quien reclama la justicia norteamericana bajo cargos de narcotráfico.

“Reforma de los acuerdos no va a haber. El presidente en todas sus intervenciones siempre ha sido muy claro. En la política de paz con legalidad está contemplado que las propuestas que se hagan implicarían modificaciones constitucionales a futuro y que en los eventos en que haya correcciones de hacer, se trata de correcciones procedimentales que no afectarían ninguna de las garantías que tenemos para los excombatientes.”, declaró Archila.

“La garantía de no extradición está prevista en los acuerdos. Ahora, es un tema procesal de cómo se demuestra que las infracciones se han dado con posterioridad a la firma de los acuerdos, pero eso para quienes no delinquen, quienes han sido fieles al proceso, no va a tener una variación”, agregó.

La declaración del consejero presidencial fue respaldada por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de la ONU en Colombia, vía Twitter.

La ONU concuerda con el Gobierno de Colombia en que respetar el Acuerdo de Paz y el principio de no retroactividad es fundamental para preservar la confianza en el futuro del proceso. @MisionONUCol https://t.co/cJ2N5CnfOC — Carlos Ruiz Massieu (@CGRuizMassieu) May 17, 2019

La libertad Santrich se ha visto empantanada por trámites legales, mientras que la controvertida decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de denegar su extradición a EE.UU. llevó a la dimisión del fiscal Néstor Humberto Martínez. Este viernes también se conoció la renuncia de la ministra colombiana de Justicia, Gloria María Borrero, quien será reemplazada por Margarita Cabello Blanco.

La defensa de Santrich interpuso un recurso de habeas corpus para lograr que su defendido deje la cárcel lo que, según su abogado, Eduardo Matías Camargo, ha sido impedido por "un capricho" del director de La Picota.