“No hay acuerdo entre republicanos, están peleando”: demócrata Henry Cuellar

en Estados Unidos.

Cuellar aseveró que los republicanos de la cámara baja están tomando una posición muy difícil y no dan su brazo a torcer, sobre todo los miembros del Tea Party, la facción más radical, que “creen que se puede cerrar el Gobierno y no va a pasar nada, no entienden lo grave que está pasando”.

Según Cuellar, los republicanos piden cambios y quitarle el dinero a la reforma a la salud como retaliación a la reforma que sacó adelante el año pasado el presidente Barack Obama.

El Congreso estadounidense dispone de pocas horas este miércoles para alejar el riesgo de una crisis mundial provocada por un eventual cese de pagos del país, con el trasfondo de la advertencia de una agencia calificadora de evaluar una baja en la nota de su deuda.

Salvo acuerdo de última hora, la primera economía mundial entrará en una zona tan inédita como peligrosa en la medianoche del miércoles: el Tesoro quedará prácticamente sin recursos para hacer frente a sus compromisos ante los acreedores.

En una fecha difícil de prever, pero que podría situarse entre el 22 y el 31 de octubre, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, Estados Unidos ya no podría honrar los pagos programados, por primera vez en su historia.

Tal pérdida de confianza podría poner en juego la suerte del dólar, moneda de reserva mundial, y la de los bonos del Tesoro, colocaciones consideradas como las más seguras del planeta.

En la noche del martes, al término de una jornada caótica que reflejó las profundas divisiones partidarias en Washington, los republicanos, que dominan la Cámara baja, renunciaron a someter a votación un proyecto para elevar el límite de la deuda y poner fin a la parálisis del Estado federal, en ausencia del apoyo de influyentes congresistas de la conservadora fracción del Tea Party.

Con EFE.