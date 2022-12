No hay afectaciones tras sismo de magnitud 6,1 con epicentro en Mutatá, Antioquia

El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo en la noche de este martes. En primer reporte fue de una magnitud 5,9, que posteriormente subió a 6,1 con una profundidad leve.



Según los primeros reportes, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y el epicentro fue en Mutatá, Antioquia.



El sismo ocurrió exactamente a las 8:58 de la noche y el municipio más cercano es Mutatá a 24 kilómetros.



Según el reporte de los oyentes de BLU Radio, el movimiento telúrico también se sintió en los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander, Chocó, Sucre, Caldas, Norte de Santander y Risaralda, entre otros.



La Alcaldía de Bogotá informó que no ha generado hasta el momento ninguna alerta en la ciudad.



Entre tanto, en Quindío se informa desde la Udegerd que tampoco hay reporte de daños ni víctimas.



Por su parte, la Alcaldía de Medellín desde su cuenta en Twitter informó que no se reporta afectación en la ciudad.



Autoridades venezolanas confirmaron que sismo se sintió en Táchira, Zulia y Mérida, pero no hay reportes de daños hasta ahora.













