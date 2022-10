No hay certeza que Farc tenga USD30 millones en Costa Rica: fiscal Gamboa

Sobre el rumor que dice que la guerrilla de las Farc tendría 30 millones de dólares en Costa Rica, el fiscal Gamboa afirmó que “no tenemos certeza de eso, existe esa versión pero no es nuestra y no tenemos cómo comprobar eso”.



El fiscal Gamboa explicó que las autoridades realizaron un allanamiento en la provincia de Heredia en el que, con información de la Fiscalía colombiana, se logró “dar un casi 480 mil dólares que el secretariado de las Farc había entregado producto de las actividades extorsivas realizadas por ese grupo terrorista”.



Reveló que el dinero se encuentra en un banco de Costa Rica esperando ser transferido a Colombia.



Aseguró que algunas hermanas de ‘Pablo Catatumbo’ viven en Costa Rica legalmente y no por eso “tenemos que tildarlas de pertenecer a algún grupo insurgente; ellas pertenecen a algunas sociedades anónimas y no podemos decir nada más”.



Afirmó que gracias a la información de autoridades colombianas se ha logrado capturar a varios guerrilleros, “no solo de las Farc, sino de otros grupos como el M-19” quienes ya han sido extraditados al país.