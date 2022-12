No hay certeza sobre ejecución del ministro norcoreano de Defensa

La agencia surcoreana de inteligencia indicó este jueves que no había podido verificar la ejecución del ministro de Defensa norcoreano por insubordinación, anunciada el miércoles por este mismo organismo.



Han Ki-Beom, vicedirector del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS), indicó el miércoles ante un comité parlamentario que el ministro de Defensa de Corea del Norte, Hyon Yong Chol, había sido blanco de una purga. (Lea también: Corea del Norte ejecutó a ministro por quedarse dormido en acto público )



También dijo tener información que sugería que había sido ejecutado con un cañón antiaéreo alrededor del 30 de abril ante centenares de personas.



Los detalles de su supuesta muerte fueron ampliamente difundidos el miércoles por la prensa, pero el NIS insistió este jueves en que su ejecución no ha sido por ahora confirmada.



"Hyon fue víctima de una purga", dijo a la AFP un portavoz del NIS. "Y hay informaciones de inteligencia que apuntan a que pudo ser ejecutado, pero esta información no ha sido todavía verificada", añadió.



La confusión se debe en parte a la forma en que el NIS da cuentas al Parlamento y cómo se informa de ello a la prensa. Sus comparecencias se hacen a puerta cerrada y después algunos legisladores informan de ello a la prensa surcoreana. (Lea también: Seúl insta a Corea del Norte a liberar a estudiante surcoreano detenido )



Según los diputados, el NIS dijo que Hyon había sido destituido por insubordinación y por dormirse en actos oficiales presididos por el líder norcoreano, Kim Jong Un.



De confirmarse la información, se trataría de la ejecución del cargo de mayor rango desde la del tío de Kim, Jang Song Thaek, en diciembre de 2013, acusado de corrupción y traición.



Los servicios de Inteligencia surcoreanos habían anunciado la muerte de Jang antes de que la confirmara Pyongyang, pero no siempre han acertado en sus análisis sobre lo ocurrido en el país vecino.



El NIS sabe que sus informaciones serán difundidas por la prensa y suele, por tanto, comprobar con cuidado la veracidad de sus informes. Pero algunos de los parlamentarios que asistieron a la comparecencia del miércoles, así como varios analistas, han cuestionado la noticia de la ejecución de Hyon. (Lea también: De "castigo justo" califica Corea del Norte ataque al embajador de EE.UU. )



Shin Kyoung-Min, un diputado surcoreano opositor, dijo que le parecía "extraño" que la televisión estatal norcoreana hubiera seguido mostrando imágenes del ministro de Defensa después de su supuesta ejecución.



El medio estatal elimina todas las referencias a los oficiales caídos en desgracia. Ya no se oye nunca hablar de ellos, y su destino puede ser la degradación y el destierro al campo, la cárcel o la condena a muerte.



La televisión mostró, sin embargo, el 12 de mayo unas imágenes de Hyon acompañando a Kim. "Si Hyon ha sido realmente víctima de una purga, e incluso ejecutado, la televisión no habría cometido semejante error", declaró Shin en una radio surcoreana.



Una búsqueda del nombre de Hyon en la página web de Rodong Sinmun, el diario del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, da decenas de resultados. (Lea también: Obama responde a Corea del Norte con nuevas sanciones tras ciberataque a Sony )



El artículo más reciente se remonta al 30 de abril, y sitúa al ministro de Defensa entre los asistentes a conciertos el 28 y el 29 de abril.



Para Cheong Seong-Chang, un analista del Sejong Institute en Seúl, es "altamente improbable" que Pyongyang haya detenido a Hyon sólo un día después y que lo haya ejecutado de inmediato.



"No es como si hubiera planeado asesinar a Kim Jong-Un (...), así que es muy difícil creer que lo ejecutaron de forma tan apresurada", considera.



AFP.