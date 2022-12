No hay escasez de azúcar en Colombia, fue error de información: MinAgricultura

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en entrevista con Blu Radio desmintió que haya escasez de azúcar en Colombia, como se viene rumorando en algunas partes del país. (Lea también: Gobierno descartó desabastecimiento de azúcar )



“La industria azucarera nos menciona que en estos meses tuvieron uno de los mayores de producción que se han logrado en los últimos años. Segundo, almacenes Jumbo saca un comunicado informando que esto es un error que se cometió en uno de sus almacenes en Yopal, Casanare, y que ya fue corregido. Tercero, almacenes Éxito envía un comunicado en el que menciona que no hay escasez de azúcar en su cadena, que no hay limitación al volumen de compra y que la situación está normalizada”, explicó el ministro Iragorri.



El jefe de la cartera de Agricultura dijo que en los comentarios en las redes sociales pudo evidenciar que también hay de por medio un tema político “de que estamos haciendo tránsito hacia un Gobierno Castro-chavista. (Lea también: Después del cartel de los pañales y el papel higiénico, llega el del azúcar )



“Esa información le hace daño a la industria, a la competencia, al país, genera pánico en los consumidores, muestran que la industria no va bien cuando eso no es cierto”, criticó.