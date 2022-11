No hay evidencia científica para impedir adopción gay: U. Externado

De acuerdo con un concepto emitido por la Universidad Externado de Colombia, no existen evidencias científicas que conduzcan a negar la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños, niñas o adolescentes, así como tampoco hay evidencia que garantice que únicamente las parejas conformadas por un hombre y una mujer permitan un adecuado desarrollo de los menores.



En ese sentido manifiesta que el tema por resolver es si la pareja cumple o no con las condiciones humanas, éticas y afectivas, independientemente de si se trata de una pareja heterosexual u homosexual.



Por último, responde a la Universidad de La Sabana que la adopción por parte de parejas del mismo sexo tiene una historia muy corta en el mundo y por ende no sería posible valida científicamente los perjuicios o los beneficios de las diversas modalidades de adopción.