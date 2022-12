No hay gestos de paz del ELN en Chocó: gobernador

“Los gestos no se han visto. Acuérdense lo que pasó en la carretera, quemaron carros, se llevaron dos conductores”, manifestó en diálogo con BLU Radio.



Agregó que hechos como estos demuestran que no hay gestos de que quieran llegar a la paz.



De otro lado, dijo que no es clara la información sobre el supuesto canje de secuestrados por parte del ELN en esa región del país.



“En el pueblo, los moradores siempre manifiestan que hubo un cambiazo, pero la familia lo que dice es que el hermano de Patrocinio está desparecido desde hace mucho tiempo”, indicó.



Durante una reunión de la bancada del Partido de La U, el senador Armando Benedetti denunció que la guerrilla del ELN intercambió al exgobernador Patrocinio Sánchez por su hermano.