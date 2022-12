No hay razón para dilatar último punto de diálogos: vicepresidente

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dijo este miércoles desde Bucaramanga que no hay razón para dilatar último punto de diálogos de paz que se desarrollan en La Habana. Lea también: EE.UU. apoya el proceso de paz y lamenta ataque de Farc en Cauca: John Kerry



“Yo no soy negociador. De los cinco puntos pactados inicialmente falta, uno, el principal, que es el tema de justicia, pero no hay razón o motivación para que ese punto se dilate permanentemente”, manifestó.



Los diálogos de paz que cumplieron ya dos años y cinco meses en Cuba, han sido cuestionados en los últimos días a raíz del ataque de la semana pasada de las Farc contra el Ejército en una zona rural del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Lea también: No más retórica, no sigan incumpliendo sus promesas: presidente Santos a Farc



Esa acción dejó once militares muertos y una veintena de heridos, lo que llevó a Santos a ordenar la reanudación de los bombardeos a campamentos de esa guerrilla, suspendidos el pasado 10 de marzo, y a plantearse la necesidad de fijar plazos a la negociación.