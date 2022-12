No he recibido citación pero iré a la Fiscalía a decir lo que sé: Nilson Pinilla

El magistrado Nilson Pinilla, quien será citado por la Fiscalía en medio de la investigación por la supuesta corrupción dentro de la Corte Constitucional, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que hasta el momento no hay recibido la citación.



Sin embargo, dijo que si es así, irá hasta el ente de investigación “a decir lo que sé”.



Negó que haya actuado indebidamente para mejorar su pensión en el alto tribunal, explicando que actualmente es pensionado del Banco de la República y tiene ingresos de una universidad para la que dicta clases, por lo que “no necesito hacer nada para una pensión”.



Cabe recordar que en los últimos días el expresidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla aseguró a Blu Radio que el escándalo de corrupción que salpica al presidente actual de este alto tribunal era cuestión de tiempo para que ocurriera, pues él ya había advertido sobre las posiciones de Jorge Pretelt y otros magistrados .



"Había que tener un especial escrutinio con los magistrados Jorge Pretelt y Alberto Rojas porque asumían posiciones que daban una idea muy dolorosa de que no estaban actuando en derecho (...) Yo creo que debería renunciar pero él no tiene la dignidad para hacer eso, es insólito y realmente produce dolor que cuatro de sus compañeros conociéndolo le hubieran puesto ese honor de tanta exigencia de ser presidente de la Corte Constitucional)", aseguró en su momento.