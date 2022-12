No he renunciado porque tengo la tranquilidad que solo da la inocencia: Pretelt

En entrevista con Periscopio Político , Pretelt afirmó que todo el país fue testigo que el trámite que se le dio a las recusaciones fue caótico y vulneró el debido proceso, de lo cual dejaron constancia senadores de todos los partidos como Viviane Morales, Luis Fernando Duque, José Obdulio Gaviria, Juan Carlos Restrepo, Paloma Valencia y Ever Bustamante.



“Los Congresistas no sabían ni lo que estaban votando porque no se leyeron las recusaciones y que se realizó la votación con un evidente error en el sistema de conteo”, dijo.



Indicó que se trata de un montaje urdido por algunos de sus compañeros que no querían permitir que un magistrado de ideología conservadora fuera Presidente de la Corte Constitucional.



“Muchos pensaron que yo iba a renunciar y salir huyendo asustado por ser de la provincia, pero la tranquilidad que solo da la inocencia me ha hecho quedarme a dar esta batalla contra quienes han querido hacerme este injusto linchamiento”, manifestó.



“Todo lo que han querido desde el inicio es separarme de mi cargo. Se han inventado todo este proceso porque soy una piedra en el zapato para los intereses del poder. No voy a renunciar, y seguiré defendiendo mi inocencia hasta donde sea necesario”, agregó.



Pretelt dijo que en el expediente se demuestra que no solicitó ni recibió dinero de Fidupetrol e insistirá en que lo escuchen en la plenaria de este martes.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-En inmediaciones de Ibagué, el volcamiento de un vehículo dejó a una persona muerta y cinco heridos.



-Más de 80 estudiantes de tres instituciones en Tumaco resultaron intoxicadas al parecer por ingerir alimentos que hacen parte del Plan Alimentario Escolar, que son contratados por la Alcaldía de esa localidad.



-Tras un largo pleito jurídico, la alcaldía de Bucaramanga logró recuperar la propiedad de un lote que estaba en manos de una persona natural y retrasaba las obras del tercer carril.



-El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dice que sería "un disparate" votar en Navidad y pide al PSOE "una salida" si rechaza su investidura.



-Este domingo finalizarán los Juegos Olímpicos con participación de atletas colombianos y la ceremonia de clausura.



-La policía española detuvo a un italiano acusado de pertenecer a la Camorra, la mafia napolitana, quien era buscado por las autoridades de su país desde marzo pasado.



-Al menos dos policías murieron y otras cuatro personas, entre ellas un civil, resultaron heridas en un ataque armado perpetrado hoy por desconocidos a un puesto de control en la provincia de Manufiya, al norte de El Cairo, informó el Ministerio egipcio del Interior.



-El autor del atentado suicida contra una boda kurda perpetrado anoche en la ciudad de Gaziantep era un adolescente de entre doce y catorce años, informó hoy el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

