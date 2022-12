No hubiéramos sido tan idiotas de usar recursos públicos: Mauricio Lizcano

En las últimas horas se conoció una fotografía en la que aparecen en un avión privado 8 congresistas y el hijo del presidente Santos, Martín Santos, viajando a Cali a instalar la campaña por el ‘sí’.



La fotografía fue publicada por el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien explicó en Blu Radio conoció que el avión fue pagado por Fabio Villegas, expresidente de Avianca y quien ahora encabeza el grupo de empresarios por el ‘sí’.



Viajaban en el avión Antonio Navarro Wolff (Alianza Verde), Hernán Andrade (Conservador), Antonio Sanguino (Alianza Verde), Daira Galvis (Cambio Radical), Armando Benedetti (La U) y Mauricio Lizcano (La U), además de Martín Santos.



En entrevista con Blu Radio, Lizcano calificó de “infame” que el uribismo creara una ‘tormenta política’ por haberse subido a un avión.

“La campaña del Plebiscito tiene una fundación de empresarios que tiene un gerente que se llama Mauricio Vega y esa fundación fue la que financió el viaje a Cali, nosotros no utilizamos en ningún momento recursos públicos”, enfatizó.



Incluso, dijo que tienen claro que no pueden arriesgarse con escándalos.



“No hubiéramos sido tan idiotas de usar recursos públicos, sabemos que no lo podemos hacer, ni siquiera el bus que nos llevó del aeropuerto a los eventos fue pagado con recursos públicos, todo fue financiado por esa fundación que además está creada para incentivar temas del proceso de paz”, manifestó Lizcano.



Sobre las acusaciones por hacer política por la paz, el presidente del Congreso aclaró que ellos “no son el comité promotor del Plebiscito, simplemente somos unos partidos políticos” que promueven el proceso de paz y como tal tienen derecho a hacer política.